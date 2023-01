Star Trek, Anson Mount accoglie Nicolas Cage a braccia aperte: 'Facciamolo accadere'

Nicolas Cage ha detto di no a Star Wars ammettendo di essere un grosso fan dell'universo di Star Trek e di essere dunque disposto ad accettare un ruolo solo nel franchise di Spocl e Company, facendo letteralmente impazzire il pubblico tutto e il cast dei vari spin-off.

Tra questi, Anson Mount è corso sui social per chiedere a gran voce un ruolo per l'attore vincitore del Premio Oscar nel 1996 con Via da Las Vegas. L'interprete di Capitan Christopher Pike in Star Trek: Strange New Worlds attraverso i propri canali social ha incoraggiato gli autori a rendere realtà queste dichiarazioni con cui Nicolas Cage dimostrava tutto il suo amore per questo longevissimo mondo, chiudendo invece la parta a quello del suo acerrimo "nemico".

Nel corso degli anni sono stati davvero molteplici gli attori di grande rilievo comparso in Star Trek per un cameo e certamente, vi è un posto anche per Nicolas Cage, soprattutto dopo le sue parole di amore e stima per questo franchise.

"Sono un Trekkie, ragazzi. Sono decisamente a bordo della Enterprise. La famiglia a cui appartengo è decisamente quella di Star Trek[...] Con lo sci-fi puoi davvero esprimere i tuoi pensieri come Orwell o chiunque altro, e Star Trek ha sempre fatto tesoro di tutto ciò".

E voi, in che ruolo vorreste vedere Nicolas Cage? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.