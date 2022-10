Star Trek ha appena introdotto un nuovo tipo di astronave nel suo universo!

Quando un evento epocale si verifica nell'universo di Star Trek è sempre una buona cosa riportarlo, vista la platea vastissima di appassionati che segue gli show di questo universo. L'ultimo si è verificato nel corso della serie animata per adulti Star Trek: Lower Decks, che ormai giunta alla sua terza stagione ha introdotto una nuova astronave.

L'ultimo episodio di Star Trek: Lower Decks ha visto il capitano Freeman (Dawnn Lewis) lanciare la sua nuova iniziativa di secondo contatto. La Flotta Stellare decide di inviare un reporter della Federation News Network per coprire l'occasione, mettendo Freeman, la sua nave e il suo comando sotto la lente di ingrandimento. Finisce per dirigersi verso un pianeta già visto in Star Trek: The Next Generation, Ornara. Dopo aver scoperto che Ornara non ha bisogno dell'assistenza dei Cerritos, la Freeman decide di controllare anche il vicino pianeta Brekka.

L'equipaggio dei Cerritos è sorpreso di scoprire che Brekka è stata presa dai Breen. L'equipaggio quindi subisce un pesante attacco e sembra che non riuscirà ad uscirne vivo, finché una nave a sorpresa non arriva in loro soccorso.

La nave è l'Aledo. Fa parte di un gruppo di navi di classe Texas sviluppate in segreto da un ambizioso ammiraglio della Flotta Stellare. La particolarità delle navi di classe Texas è che non hanno equipaggio. Le navi sono totalmente autonome e gestite dall'intelligenza artificiale di bordo. Questa intelligenza artificiale si dimostra più che capace nell'affrontare la minaccia Breen intorno a Brekka. È un momento piuttosto imbarazzante per il capitano Freeman, che probabilmente verrà affrontato ulteriormente nel finale della terza stagione di Star Trek: Lower Decks, che sarà distribuito la prossima settimana.

Mentre l'incursione dei Breen è stata una sorpresa sgradita per Freeman, la doppiatrice del personaggio, Dawnn Lewis, fan di lunga data di Star Trek, si è detta entusiasta della loro inclusione durante un'intervista. "Adoro tutti i piccoli easter egg e i richiami a tutte le serie, e scoprire come i fan e gli spettatori della serie reagiscono a questo", ha detto l'attrice.

"È davvero emozionante. Penso che sia molto, molto intelligente il modo in cui Mike McMahan, il creatore del nostro show, trova il modo di far cadere piccole pepite in ogni episodio e intorno ad esso, senza metterle sotto i riflettori, ma inserendole come se facessero parte della nostra vita quotidiana, fino a quando non te ne accorgi e dici: 'Oh, wow, è stato davvero, davvero bello'. Quindi sì, penso che sia fantastico, ma per me rappresenta anche un'opportunità per scavare un po' più a fondo, perché sapevamo cos'era allora, sapevamo cos'erano i Breen allora, ma cos'è adesso, ora che sembra essere una specie di pezzo scontato del puzzle?".

Star Trek ha festeggiato gli 800 episodi andati in onda lo scorso anno; su queste pagine potete recuperare il trailer di Star Trek Lower Decks. Intanto, leggete gli aggiornamenti circa Star Trek 4.