Star Trek, sta arrivando il crossover tra Discovery e i film di JJ Abrams!

Star Trek ha appena svelato il primo crossover del suo universo televisivo con la linea temporale Kelvin, quella cioè che distingue l'universo cinematografico iniziato nel 2009.

La linea temporale di Kelvin è la realtà alternativa in cui si svolgono il film di Star Trek iniziati da JJ Abrams nel 2009, e include anche Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond. Quell'universo è nato quando la nave mineraria Romulana Narada ha viaggiato indietro nel tempo dall'era post-Star Trek: Nemesis al giorno in cui è nato il Capitano Kirk e lo Spock di Leonard Nimoy aveva fatto visita a quella realtà dalla linea temporale principale.

Tuttavia nessuno della linea temporale Kelvin aveva mai fatto il viaggio nella direzione opposta, ma una nuova anteprima del prossimo episodio di Star Trek: Discovery, mostrata in esclusiva volta su The Ready Room, ha rivelato che l'arrivo di un crossover tra la timeline di Kelvin e la timeline principale degli show televisivi di Star Trek.

Il filmato, purtroppo non ancora disponibile nel nostro paese al momento della stesura di questo articolo, rivela il ritorno di David Cronenberg nei panni di Kovich, lo stesso ufficiale della Flotta Stellare che ha interrogato Phillippa Georgiou dopo che la Discovery è arrivata al quartier generale della Flotta Stellare. Durante la conversazione viene mostrato un rendering virtuale di Yor, un individuo che indossa un'uniforme della Flotta Stellare dei primi anni di Star Trek: The Next Generation. Kovich spiega che Yor è un "soldato del tempo" che ha viaggiato in avanti nel tempo fino al 2379. Ciò che lo rende unico è che ha anche viaggiato da una dimensione alternativa generata dall'incursione temporale di una nave mineraria romulana.

Si tratta di un riferimento abbastanza chiaro al viaggio nel tempo di Narada che ha portato alla creazione della cronologia dei film di Star Trek più recenti. Certamente ne sapremo di più nei prossimi giorni, dunque rimanete sintonizzati.

