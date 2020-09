Star Trek, arrivano i vini ufficiali dedicati ai Klingon e alla Federazione!

Wines That Rock, la compagnia che si occupa di Star Trek Wines, ha annunciato una nuova collezione di bottiglie di vino dedicate alla serie di fantascienza che comprende anche la bevanda tipica Klingon: il vino di sangue.

Nello specifico, le nuove uscite sono un Klingon Bloodwine Cabernet Sauvignon del 2018 e un United Federation of Planets Special Reserve Sauvignon Blanc del 2019. Entrambi sono disponibili per l'acquisto su StarTrekWines.com dallo scorso 3 settembre, con le spedizioni che partiranno il 17 settembre in occasione del Klingon Day of Honor.

I due vini, di cui potete trovare la foto in calce, andranno ad aggiungersi ai già presenti Chateau Picard Cru Bourgeois e Special Reserve United Federation of Planets Old Vine Zinfandelm.

"Star Trek Wine è uno dei nostri progetti preferiti di sempre" ha dichiarato Howard Jackowitz, presidente di Wines That Rock (via Comicbook.com). "La collaborazione tra gli esperti di Star Trek che lavorano nel team di Viacom CBS Consumer Products, i nostri premiati viticoltori e designer, e alcuni dei principali esperti mondiali di Star Trek e Klingon hanno prodotto due nuove aggiunte alla collezione ufficiale di vini di Star Trek di cui andiamo orgogliosi. Il nostro obiettivo è sempre quello di creare vini di collezione di grande gusto, in edizione limitata, che noi fan dedideriamo possedere e apprezzare. Come direbbero i Guerrieri Klingon: Qapla!".

Mentre manca poco più di un mese all'uscita di Star Trek: Discovery 3, lo showrunner Alex Kurtzman ha confermato lo sviluppo della quarta stagione della serie.