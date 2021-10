Star Trek, in arrivo la nuova docuserie per celebrare l'anniversario del franchise

L'8 settembre Star Trek ha tagliato l'invidiabile traguardo dei 55 anni, il periodo trascorso dalla prima volta in cui la saga è comparsa sugli schermi. E nonostante siano passati quasi due mesi le celebrazioni sono ancora in corso. Tra i vari progetti, oggi segnaliamo l'imminente sbarco su History Channel di una nuova docuserie.

Lo show permetterà ai fan di dare uno sguardo approfondito su mezzo secolo di storia del fenomeno fantascientifico della cultura pop, dopo aver saputo alcuni dettagli sul film di Star Trek di Quentin Tarantino, finito nel dimenticatoio.

La serie è divisa in 10 parti e s'intitola The Center Seat: 55 Years of Star Trek, programmata per il 5 novembre con protagonista la dottoressa Beverly Crusher, interpretata da Gates McFadden.



In attesa che la star di Next Generation torni a recitare in Picard, McFadden rientrerà nel franchise dalla porta principale. I primi quattro episodi andranno in onda su History Channel mentre gli ultimi sei saranno in esclusiva su History Vault, il servizio di abbonamento che accompagna il canale.



Ecco la sinossi ufficiale di The Center Seat:"Nell'autunno del 1964 fu commissionato il pilot di quello che sarebbe diventato Star Trek. Fin dall'inizio, The Center Seat: 55 Years of Star Trek svela storie meno conosciute sul franchise, dall'importanza di affrontare argomenti attuali, la creazione del personaggio di Spock, i fan implacabili che hanno mantenuto lo show in onda e le repliche che hanno conferito nuova vita. Queste storie dietro le quinte tra migliaia di ore di filmati dello show saranno abbinate alle interviste del cast, della troupe e degli esperti che hanno lavorato sul set".



Ai fan di Star Trek piacerà molto la scelta di soffermarsi anche su passaggi generalmente sottovalutati della saga come The Animated Series e persino Star Trek: Phase II. Ci saranno interviste e contributi da una serie di leggende del franchise.



Scoprite nel frattempo le nuove prospettive del franchise.