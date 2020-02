Star Trek: in arrivo una valanga di nuovi contenuti, include due serie tv originali

Sono in arrivo tantissimi nuovi contenuti per il franchise di Star Trek: ad annunciarlo ci ha pensato, durante una riunione per per il bilancio del 2019, l'amministratore delegato di ViacomCBS, Bob Bakish.

Innanzitutto citiamo il debutto di due nuovi programmi televisivi attualmente in lavorazione, che andranno ad aggiungersi a Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e il già annunciato Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Sezione 31 e la serie animata senza titolo per Nickelodeon.

Bakish ha anche confermato che la prossima puntata della saga cinematografica sarà sviluppata da Paramount Pictures.

Quella di queste ore è stata la prima riunione per gli utili da quando ViacomCBS si è formata dalla fusione tra Viacom e CBS nel 2019. La fusione ha portato i film e i diritti televisivi di Star Trek sotto lo stesso tetto per la prima volta da quando le due società si sono separate nel 2006. Bakish afferma che i piani riuniti di ViacomCBS "prendono il franchise di Star Trek per estenderlo e migliorarlo". A tal fine, Bakish ha confermato che una nuova linea di romanzi di Star Trek è in arrivo dalla Simon & Shuster (di proprietà della ViacomCBS), e includerà dei prequel collegati a Star Trek: Picard. Il primo romanzo di Picard, The Last Best Hope di Una McCormack, è stato pubblicato a febbraio.

Bakish ha anche confermato che sono in arrivo altri fumetti di Star Trek, presumibilmente dall'attuale IDW Publishing, che pubblica i fumetti della saga dal 2006. L'editore si è concentrato su Star Trek: The Original Series e Star Trek: The Next Generation, sebbene IDW abbia annunciato un ritorno imminente per Star Trek: Deep Space Nine.