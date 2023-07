Star Trek, si canta e si balla nel trailer del primo episodio musical della serie!

È confermata l’indiscrezione che un episodio di Star Trek: Strange New Worlds 2 sarà completamente innovativa e diversa da tutte le altre del franchise spaziale, trasformando una puntata dello show in un musical. L’annuncio è stato fatto durante il Comic-Con di San Diego da Paramount+ che, nell'occasione, ha svelato altre carte del suo mazzo.

Dopo aver notato la stranezza relativa al poco tempo in scena di Pike durante il primo episodio di Star Trek: Strange New Worlds 2, giungono notizie sorprendenti dalla fiera di San Diego.

Durante il panel sono stati presentati due episodi quantomeno particolari dello show: uno in cui a causa di un’anomalia dello spazio l’equipaggio dell’Enteprise sarà portata a cantare, introducendo per la prima volta in 57 anni elementi del musical nella space opera. L’episodio sarà intitolato Subspace Rhapsody e conterrà dieci canzoni originali più una versione musical della sigla.

L’altro episodio speciale anticipato, antecedente rispetto a quello musicale, è quello che riguarda un crossover tra Strange New Worlds e Lower Decks, in cui l’equipaggio della serie animata sarà ospite della serie live-action.

Durante la presentazione è stata anche anticipata la quinta stagione di Discovery e svelati i primi 5 minuti del primo episodio della serie che uscirà nei primi mesi del 2024.

In attesa di poter vedere il Capitano Pike cantare e ballare, vi lasciamo alle parole di Jess Bush a proposito del suo personaggio in Star Trek: Strange New Worlds 2.