Star Trek, il capitano Picard non ha visto Star Trek: Discovery

, l'icona diche ha interpretato il capitanoper quindici anni in sette stagioni di, oltre che in quattro film, ha rivelato di non aver visto Star Trek: Discovery , la serie tv pubblicata su Netflix in Italia, ma si è comunque detto felice per il continuo della saga.

"Credo sia meraviglioso. Non ho visto nessun episodio della serie tv, e nemmeno i film più recenti, ma sono felice che il franchising stia continuando a vivere" ha affermato Stewart, il quale sul suo ruolo in Star Trek ha ammesso che, probabilmente insieme ai suoi compagni di viaggio "siamo stati una parte significativa del franchising su cui ci abbiamo lavorato di più rispetto a qualsiasi altro gruppo".

I commenti sono arrivati nel corso del quattordicesimo Festival Internazionale del Cinema di Dubai, dove il regista ha ricevuto un premio alla carriera.

L'attore ha rivelato all'inizio dell'anno che, inizialmente, il creatore della serie Gene Roddenberry credeva lo stesso Stewart fosse inadatto per il ruolo, ma col passare degli anni è diventato uno dei personaggi più iconici della serie.

"Sono stati invitato a casa di Gene una mattina, dopo essermi incontrato con il produttore Robert Justman sul palco della Royce Hall" ha affermato Stewart. "Justman mi ha scoperto durante la serata accademica. D'improvviso si è rivolto alla moglie ed ha detto 'abbiamo trovato il capitano!'. La mattina dopo mi sono incontrato con Gene, il quale mi ha rivelato di essere in profondo disaccordo con il produttore".

Qualche tempo fa Stewart non ha completamente chiuso le porte ad un ritorno nei panni di Picard in un possibile nuovo Star Trek, ma solo nel caso in cui la sceneggiatura fosse davvero buona.