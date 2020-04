Star Trek, il cast condivide un messaggio di sostegno coi fan in quarantena

Mentre la pandemia di COVID-19 continua a preoccupare il pianeta e a sconvolgere la vita quotidiana di milioni di persone, il mondo dello spettacolo fa ciò che può per cercare di alleviare la situazione. Il franchise di Star Trek si sta adoperando in vari modi, per esempio con il podcast di LeVar Burton e i suoi racconti su Twitter.

Abbiamo anche letto il diario di bordo di Picard in tempi di quarantena, mentre Patrick Stewart legge anche i sonetti di Shakespeare ogni giorno. Adesso è la volta di un messaggio di incoraggiamento lanciato al pubblico da parte del cast di Star Trek: Picard e Star Trek: Discovery.

Pubblicato da CBS All Access, il video presenta Jeri Ryan, Sonequa Martin-Green, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Michelle Hurd, Marina Sirtis, Wilson Cruz, Isa Briones e Jonathan Del Arco, che cercano di dare coraggio e speranza ai fan costretti al distanziamento sociale e all'auto-isolamento dicendo:

"Questo è un momento difficile per tutti. Tempi come questo possono sembrare opprimenti. Come noi, probabilmente siete a casa incollati alla TV. Sono tempi stressanti. Ma voglio che sappiate che non siete soli. Noi tutti siamo connessi. Possiamo ancora ridere, sorridere e condividere momenti. È solo per ricordarvi della compassione che dobbiamo sempre avere. Continuiamo ad essere lì l'uno per l'altro. Perché ci siamo dentro insieme. E avremo lunga vita e prosperità."

La famiglia di Star Trek è dunque più unita che mai per combattere il Coronavirus, ma Patrick Stewart non è convinto che la prossima stagione di Picard debba affrontare il tema della pandemia. "Non lo incoraggerei" ha dichiarato recentemente. "Questo è un momento inquietante, spaventoso e triste per molte migliaia di persone e mi sentirei a disagio se dovessimo parlarne nella seconda stagione di Star Trek. È troppo sconvolgente, troppo spaventoso, anche più delle altre questioni che abbiamo affrontato, che sono per lo più di natura politica."