Star Trek, Dave Bautista vorrebbe entrare nel franchise: 'Sono nato per essere un Klingon'

In un recente botta a risposta con i fan su Twitter, durante il quale ha anche chiarito i suoi commenti sui colleghi The Rock e John Cena ("Sono a posto così, grazie!"), Dave Bautista ha svelato il suo interesse per un altro franchise di fantascienza, vale a dire l'amatissimo Star Trek.

Dopo che un utente gli ha proposto di aggiungere Star Trek alla sua già grande varietà di ruoli sul grande schermo, che comprendono anche la prossima apparizione nell'atteso Dune di Denis Villeneuve, la star di Guardiani della Galassia ha replicato di voler diventare un Klingon: "La penso allo stesso modo. Sono nato per interpretare un Klingon. Giusto per dire."

Apparso di recente in Army of the Dead, nuovo zombie movie di Zack Snyder disponibile su Netflix, Bautista prossimamente riprenderà i panni di Drax in Thor: Love and Thunder - di cui sono già terminate le riprese in Australia - e in Guardiani della Galassia vol.3, il cui arrivo nelle sale è fissato al 23 maggio 2023.

Inoltre, l'attore ha in programma un ruolo da protagonista in Universe's Most Wanted, pellicola di pellicola di fantascienza muscolare diretta da Brad Payton (Rampage) in cui vestirà i panni di un guerriero intergalattico che deve impedire ad un manipolo di alieni di conquistare il mondo.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere l'ex wresler in Star Trek? Fatecelo sapere nei commenti.