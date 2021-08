Star Trek Day, Paramount+ celebra i 55 anni del franchise: il programma completo

Paramount+ ha annunciato la seconda edizione dello Star Trek Day per celebrare il 55° anniversario del debutto della serie originale. L'evento sarà presentato Wil Wheaton e Mica Burton e includerà delle conversazioni con i team che hanno dato vita alle numerose serie di Star Trek nel corso dei decenni.

Lo Star Trek Day verrà trasmesso in streaming l'8 settembre a partire dalle 02:30 (ora italiana) e potrà essere visto in maniera gratuita tramite il sito ufficiale dello Star Trak Day, Parmaount+ e il canale Twitch di Paramount+. Una volta terminati, i panel saranno disponibili on demand sul canale YouTube di Paramount+ e sullo stesso servizio streaming. All'interno della news potete trovare il trailer ufficiale della celebrazione.

Ecco l'elenco completo dei panel:

STAR TREK PRODIGY , con il cast vocale della serie tra cui Brett Gray e Dee Bradley, insieme ai produttori esecutivi Kevin e Dan Hageman e al co-produttore/regista Ben Hibon.

, con il cast vocale della serie tra cui Brett Gray e Dee Bradley, insieme ai produttori esecutivi Kevin e Dan Hageman e al co-produttore/regista Ben Hibon. STAR TREK: DISCOVERY , con le star della serie Wilson Cruz, Blue del Barrio e Ian Alexander e la co-showrunner e produttrice esecutiva Michelle Paradise.

, con le star della serie Wilson Cruz, Blue del Barrio e Ian Alexander e la co-showrunner e produttrice esecutiva Michelle Paradise. STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS , con le star della serie Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck, a cui si uniranno i co-showrunner e produttori esecutivi Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers.

, con le star della serie Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck, a cui si uniranno i co-showrunner e produttori esecutivi Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers. STAR TREK: LOWER DECKS , con i membri del cast vocale Noël Wells ed Eugene Cordero insieme al creatore della serie, showrunner e produttore esecutivo Mike McMahan.

, con i membri del cast vocale Noël Wells ed Eugene Cordero insieme al creatore della serie, showrunner e produttore esecutivo Mike McMahan. STAR TREK: PICARD , con le star della serie Patrick Stewart e Jeri Ryan, il co-showrunner e produttore esecutivo Akiva Goldsman e una speciale esibizione dal vivo di Isa Briones, che canta "Blue Skies", canzone presentata nel finale della prima stagione dello show.

, con le star della serie Patrick Stewart e Jeri Ryan, il co-showrunner e produttore esecutivo Akiva Goldsman e una speciale esibizione dal vivo di Isa Briones, che canta "Blue Skies", canzone presentata nel finale della prima stagione dello show. RODDENBERRY LEGACY PANEL: una conversazione con il figlio di Gene Roddenberry e CEO di Roddenberry Entertainment, Rod Roddenberry, insieme a Gates McFadden (Star Trek: The Next Generation), LeVar Burton (Star Trek: The Next Generation) e George Takei (Star Trek: The Original Series). L'argomento di discussione sarà ll'impatto indelebile del creatore di "Star Trek" sulla fantascienza e sulla cultura.

Intanto, Michelle Paradise ha annunciato la fine delle riprese di Star Trek: Discovery 4.