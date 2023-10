Star Trek, Deanna Troi ha quattro seni? Risponde Patrick Stewart

Il franchise di Star Trek è certamente uno dei più longevi della storia della televisione e non solo, anche sul grande schermo questo universo ha dimostrato di saperci fare, con quelli che ad oggi sono riconosciuti dai fan come vere e proprie pellicole cult. Tra le tante serie basate su questa realtà, The Next Generation è una delle più amate.

Lo show con protagonista il capitano Jean Luc Picard e la sua squadra a bordo dell'iconica Enterprise è sicuramente stato uno degli spettacoli che più hanno appassionato i fanatici di fantascienza di tutto il mondo.

Per questo quando si venne a sapere delle numerose idee che l'autore originale di Star Trek Gene Roddenberry avrebbe scartato dal progetto originale, molte di queste sono col tempo diventate vere e proprie leggende metropolitane sul web.

Tra le tante ovviamente una delle più in vista riguardava la decisione di rendere il personaggio di Deanna Troi con quattro seni, quest'ultima però non è mai stata una cosa confermata.

Tuttavia ad ora potremmo averne invece la certezza che fosse seriamene nei piani dell'ideatore, almeno secondo quanto scrive Sir Patrick Stewart nel suo libro Making it so: A Memoir.

"A molte persone piace 'The Naked Show', ma a me sapeva di disperazione, come se fossimo in onda da anni e gli autori avessero finito le idee. Gene pensò di dare a Deanna Troi tre o quattro seni".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Picard. Oltretutto, avete visto il trailer del crossover di Star Trek?