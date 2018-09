Star Trek: Deep Space Nine, l'ex showrunner svela un finale alternativo

L'ex showrunner di Deep Space Nine, Ira Steven Behr, ha svelato un finale alternativo inizialmente previsto per la fine della terza serie tv ambientata nell'universo fantascientifico di Star Trek e andata in onda nel 1993, a due anni dalla scomparsa di Gene Roddenberry. Behr ha spiegato come fosse prevista una fine diversa da quella originale.

Deep Space Nine si è conclusa con il Capitano Benjamin Sisko (Avery Brooks) viene salvato dai Profeti, che gli concedono di vivere con loro, abbandonando il figlio e la nuova moglie, Kasidy Yates (Penny Johnson Jerald).

Nella sesta stagione, Sisko riceve una visita dai Profeti che lo trasportano nell'America degli anni '50. L'episodio, intitolato 'Lontano dalle stelle', ha permesso alla serie di affrontare il tema del razzismo; Ben Sisko si è trasformato in Benny Russell, uno scrittore di fantascienza che ha lavorato a lungo ad una storia a puntate chiamata Deep Space Nine.

Nonostante tutti coloro che la leggono ne rimangano entusiasti, la storia non viene mai pubblicata a causa del fatto che ha per protagonista un capitano nero. Russell finisce in ospedale a seguito di un crollo soltanto per cercare d'ingannare Sisko, dimenticare la sua identità originale e rimanere in quell'illusione.

Ad una convention a Las Vegas, Ira Steven Behr ha spiegato:"Dissi a Rick Berman che l'episodio finale sarebbe terminato con Benny Russell nello Studio 17 della Paramount, girovagando per i palchi, realizzando che l'intera costruzione e tutta la serie non era altro che frutto dell'immaginazione di Benny. Volevo finire così la serie e Rick disse 'Questo significa che la serie originale era nella testa di Benny? Significa che la Voyager era nella testa di Benny?'. Dissi 'Ehi, amico! Non m'interessa chi sogna quegli show, m'interessa solo Deep Space Nine e si, Benny Russell sta sognando Deep Space Nine'". Non andò in quel modo.