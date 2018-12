Star Trek Discovery 2: il capitano Pike e Number One al centro di una nuova foto ufficiale

Manca esattamente un mese al debutto della seconda stagione di Star Trek Discovery su CBS All Access e, per ingannare l'attesa, il portale TV Line ha pubblicato una nuova immagine ufficiale che ritrae il capitano Christopher Pike e Number One intenti a conversare attorno a un tavolo.

Le new entry del nuovo arco narrativo saranno rispettivamente interpretate da Anson Mount, protagonista della sfortunata serie Inhumans, e Rebecca Romjin. Sono due personaggi storici all'interno dell'universo di Star Trek e nei cui panni si sono celati in passato Jeffrey Hunter e Majel Barrett-Roddeberry, moglie del creatore della saga, Gene Roddeberry.

Come si può notare dall'immagine, che trovate in calce alla news, la loro postura e le espressioni facciali mostrare durante questa conversazione sembrano lasciar intendere una dinamica molto più intima rispetto a quanto visto in passato.

La seconda stagione di Star Trek Discovery sarà disponibile a partire dal 17 gennaio, mentre in Italia sarà distribuita ancora una volta da Netflix. I fan dell'epico franchise potranno attendersi momenti ancora più spettacolari della prima, su tutti l'introduzione di un giovane Spock, interpretato da Ethan Peck.