Star Trek Discovery: il 23esimo secolo non verrà abbandonato

Il recente trailer di Star Trek Discovery ha confermato il salto nel futuro della serie, ma secondo quanto rivela il produttore dello show pare che vedremo ancora altre avventure ambientate durante il ventitreesimo secolo.

La conclusione della seconda stagione di Star Trek Discovery è stata molto importante per i fan del famoso franchise sci fi: il cambio di setting compiuto dallo show lo porta ad essere in pari con il resto della storia dell'universo creato da Gene Roddenberry.

Sono molto interessanti le rivelazioni fatte da Alex Kurtzman, showrunner di Discovery e produttore generale della celebre saga, durante il New York Comic-Con infatti gli è stato chiesto se potremo rivedere il 23esimo secolo: "Ovviamente ci sono diversi show in lavorazione, e saranno ambientati in periodo differenti, quindi tutto è possibile. Teniamo molto alla storia generale della serie, per questo non faremo nulla che possa mettere da parte il fantastico lavoro degli scrittori negli ultimi 50 anni".

Siamo sicuri che sono parole che faranno felici tutti gli appassionati dell'Enterprise e del suo equipaggio, recentemente protagonista di una serie di corti intitolati "Star Trek: Short Treks" in cui possiamo rivedere all'opera il personaggio interpretato da Ethan Peck.

In attesa di ulteriori indiscrezioni, vi lasciamo con le prime immagini di Star Trek Discovery 3.