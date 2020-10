Star Trek: Discovery 3 ha aggiornato il teletrasporto: ecco cosa cambia nel 32° secolo

La terza stagione di Star Trek: Discovery ci ha trasportato direttamente 930 anni nel futuro, durante il 32° secolo, e non potevano dunque mancare delle interessanti novità dal punto di vista delle tecnologie.

Una di queste riguarda il teletrasporto, iconico dispositivo che accompagna il franchise sin dal suo debutto nel 1996. Arrivata nel 3188, infatti, Burnham (Sonequa Martin-Green) ha scoperto che la tecnologia che consiste nel trasportare istantaneamente la materia convertendola in energia ha ricevuto un importante aggiornamento.

Il processo di funzionamento è sempre lo stesso, solo che ora il teletrasporto non viene più utilizzato solamente a bordo di dispositivi di grandi dimensioni come astronavi o stazioni spaziali, ma è diventato anche portatile. Nel 32° secolo le persone possono infatti portare i propri dispositivi personali con sé, in modo da sfruttare il trasporto istantaneo quando più ne hanno bisogno. Ne abbiamo avuto un esempio proprio durante la premiere di Star Trek: Discovery 3, dove la tecnologia è stata sfruttata da Burnham e la new entry Cleveland "Book" Booker (David Ajala).

Cosa ne pensate di questo cambiamento? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle immagini di Star Trek: Discovery 3x02, in arrivo su Netflix il prossimo 22 ottobre.