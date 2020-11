Star Trek: Discovery 3, ecco chi è il nuovo Primo Ufficiale di Saru

Come ormai sappiamo, all'inizio della terza stagione di Star Trek: Discovery, Saru (Doug Jones) è stato nominato nuovo capitano della USS Discovery, scegliendo Michael Burnham (Soneqeua Martin-Green) come suo primo ufficiale, ma le cose hanno preso una piega differente dopo l'episodio della scorsa settimana trasmesso su CBS All Access.

L'insubordinazione della Burnham nel decollare per una missione canaglia ha infatti costretto Saru a degradarla dalla posizione precedentemente offertale, e questo a distanza di appena 7 episodi dall'inizio del nuovo arco narrativo.



Nell'ultimo episodio andato in onda, invece, e distribuito in Italia da Netflix, Saru ha annunciato il nome del suo nuovo Primo Ufficiale, e mentre la decisione di un braccio destro "recitativo" è di per sé encomiabile, la scelta si è rivelata in realtà davvero sorprendente, nonostante il pieno sostegno dell'intero equipaggio della USS Discovery.



A chi ha offerto dunque la posizione? Alla Guardiamarina Sylvia Tilly, sorprendente perché la ragazza è ancora nei ranghi più bassi della Federazione e non ha neanche terminato il suo programma di addestramento. Saru sottolinea però come il viaggio nel tempo della Tilly gli dia la stessa esperienza di chiunque abbia completato l'addestramento e la considera più che qualificata per il lavoro. Detto questo, le concede del tempo per accettare o rifiutare l'offerta, ma si tratta comunque della sua prima scelta.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Star Trek: Discovery 3x07.