Star Trek Discovery 3: Chi sono i Trill? Scopriamolo

Come vi abbiamo segnalato in una precedente notizia, la quarta puntata di Star Trek Discovery era incentrata sui Trill: scopriamo qualche retroscena riguardo la storia di questa specie aliena presente nelle opere di Gene Roddenberry.

Come sapete, la specie umanoide conosciuta come Trill è nativa del pianeta omonimo e tra le loro particolarità troviamo anche la possibilità di diventare degli ospiti per un simbionte, che permette ad un individuo di accedere ai ricordi e alle competenze dei suoi predecessori. I Trill sono stati introdotti per la prima volta nella quarta stagione di Star Trek: The Next Generation, ma il Trill più celebre che i fan dell'epopea fantascientifica conoscono è Jadzia Dax, personaggio apparso nelle puntate di Star Trek Deep Space Nine.

Grazie all'ufficiale scientifico, gli appassionati hanno potuto scoprire qualche dettaglio in più sul pensiero dei Trill, prima di incontrare anche Ezri Tigan e gli altri personaggi che abbiamo conosciuto nelle puntate delle numerose serie ambientate nell'universo di Star Trek. Siamo sicuri che nei prossimi episodi scopriremo altri dettagli su questa specie, e in particolare come è cambiata dopo il salto nel futuro dei protagonisti.

Mentre aspettiamo l'arrivo delle puntate inedite su Netflix, vi segnaliamo l'inizio dei lavori sulla quarta stagione di Star Trek Discovery.