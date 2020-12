Star Trek: Discovery 3, la condizione di Georgiu al centro del nuovo episodio: le immagini

La terza stagione di Star Trek: Discovery prosegue questa settimana con il nono episodio intitolato "Terra Firma Part 1", primo parte dei due episodi incentrati sul problema che ha recentemente afflitto Philippa Georgiou (Michelle Yeoh).

Questa la sinossi ufficiale: "L'equipaggio della U.S.S. Discovery viaggia verso un misterioso pianeta nella speranza di trovare una cura per la deteriorante condizione di Georgiou. Nel frattempo Stamets e Adira fanno un'incredibile scoperta riguardo i Burn data". La puntata è scritta da Alan McElroy a partire da una storia di Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt, mentre la regia è firmata da Omar Madha.

Per anticipare l'episodio, CBS All Access ha diffuso in rete (via Comicbook.com) una serie di immagini ufficiali dedicate ai personaggi di Burnham, Tolly, Saru, Dr. Culber, Adira e ovviamente Georgiou, grande protagonista dell'arco narrativo che si espanderà attraverso due episodi.

La prima parte di "Terra Firma" debutterà su Netflix il prossimo 11 dicembre. Vi ricordiamo che la puntata firmerà anche il primo crossover tra Star Trek: Discovery e i film di J.J. Abrams grazie alla presenza del grande David Cronenberg nei panni di Kovich.



Cosa vi aspettate dai prossimi episodi della stagione? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Star Trek: Discovery 3x08.