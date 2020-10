Star Trek: Discovery 3, l'equipaggio sbarca nel 32° secolo: le immagini dell'episodio 2

Dopo l'esordio della terza stagione di Star Trek: Discovery, la serie sci-fi si prepara a tornare su Netflix il prossimo 22 ottobre con l'episodio 3x02, seconda parte di 'Quella speranza sei tu', e grazie a Comicbook.com possiamo mostravi le nuove foto ufficiali.

Oltre a presentare noti membri dell'equipaggio come Saru (Doug Jones), Sylvia Tilly (Mary Wiseman) e Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) durante gli eventi della puntata, le foto, che potete visionare in calce all'articolo, offrono un nuovo sguardo alla new entry Jake Weber nei panni di Zareh.

Stando alla descrizione, "Dopo che la U.S.S. Discovery attera su uno strano pianeta, l'equipaggio si ritrova in una corsa contro il tempo per riparare la propria nave. Nel frattempo, Saru e Tilly si imbarcano in una pericolosa missione di primo contatto nella speranza di trovare Burnham." L'episodio è scritto da Michelle Paradise, Jenny Lumet e lo showrunner Alex Kurtzman, mentre Olatunde Osunsanmi ha firmato la regia.

La serie vede nel cast anche Sonequa Martin-Green nei panni di Michael Burnham, Anthony Rapp in quelli di Paul Stamets, Wilson Cruz nel ruolo del Dr. Hugh Culber e David Ajala nei panni di Cleveland “Book” Booker.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Star Trek: Discovery è stata rinnovata per una quarta stagione. Intanto, Kurtzman ha svelato delle anticipazioni su Burnham e Spock.