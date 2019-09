Star Trek: Discovery 3 esplorerà il destino della Federazione nel 32esimo secolo

Star Trek: Discovery si è recentemente aggiudicata l'Emmy per il miglior trucco prostetico, e ne sa qualcosa l'interprete di Saru Doug Jones, che dopo le sue collaborazioni con Guillermo Del Toro è ormai diventato una leggenda di questo tipo di ruoli.

Intervistato da Collider durante i Saturn Awards, l'attore ha svelato alcuni dettagli sulla nuova stagione ambientata nell'anno 3187.

"Abbiamo fatto un salto nel futuro nel finale della seconda stagione. Questa è una cosa importante. Ci siamo spinti coraggiosamente dove la serie non è mai andata prima" ha detto Jones. "Perciò vedremo cosa accadrà in futuro. Quale sarà la condizione della Federazione? Lo scopriremo quando atterreremo. Cos'è accaduto a me e al mio grado? Sono un Comandante, ma mi sto anche comportando da Capitano della nave perché abbiamo perso tutti gli altri capitani. Ho preso la nave e perciò, devo stare nel posto del Capitano? Devo darlo ad un altro Capitano della Federazione/Starflett nel futuro? Scopriremo tutto questo una volta che ci arriveremo."

Lo showrunner Alex Kurtzman, in questo momento impegnato anche per la realizzazione della serie spin-off Star Trek: Picard, non si è ancora sbottonato sulla trama della terza stagione di Discovery, che comunque non andrà in onda su CBS prima del 2020. L'attore e regista Jonathan Frakes ha però anticipato che i nuovi episodi avranno toni più ottimisti.