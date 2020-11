Star Trek Discovery 3: Il quarto episodio è incentrato sulla storia dei Trill

Mentre sono già iniziati i lavori sulla quarta stagione di Star Trek Discovery, continuano le vicende dell'equipaggio della USS Discovery. La nuova puntata ci ha permesso di scoprire qualcosa in più sui Trill.

L'episodio intitolato "Non ti scordar di me" ci ha mostrato la storia di Adira, personaggio interpretato da Blu Del Barrio e primo umano ad essere riuscito a unirsi insieme ad un simbionte Trill, chiamato Tal. Purtroppo il loro legame si è danneggiato, non permettendo ad Adira di accedere ai ricordi che potrebbero aiutare i protagonisti della serie. La popolazione di Trill è ormai quasi estinta, per questo la riuscita dell'unione di Adira con il simbionte è fondamentale per la loro sopravvivenza, anche se non tutti sono d'accordo con Adira. Nonostante questo, Adira e Tal riescono a rendere più stabile il loro legame, nelle prossime puntate scopriremo se anche altri umani proveranno ad unirsi con dei Trill.

La possibilità per i Trill di creare un legame simbiotico con altre specie apre diverse possibilità agli showrunner, che potranno approfondire ancora di più questa particolare società nelle future opere dedicate al franchise. Infine, in attesa del prossimo episodio inedito, chiudiamo la notizia lasciandovi con la nostra recensione della quarta puntata di Star Trek Discovery 3.