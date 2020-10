Star Trek: Discovery, Michael Burnham indagherà sul destino di Spock nella stagione 3

Nonostante l'assenza di Ethan Peck, sembra proprio che il suo Spock avrà comunque un ruolo nella terza stagione di Star Trek: Discovery, in particolare per quanto riguarda la storyline della sorella, Michael Burnham.

Come rivelato dal co-creatore e showrunner Alex Kurtzman in una recente intervista con SFX Magazine, infatti, nei nuovi episodi il personaggio di Sonequa Martin-Green indagherà sul destino del fratello: "Sto cercando di rispondere alla tua domanda senza rivelare troppo. Ti faccio un esempio. Si può dire con certezza che, nello spirito di ciò che ho appena detto, guarderei al passato per cercare di capire cosa è successo alle persone che amo. Quindi Burnham vorrà sicuramente esplorare il passato in modo da capire cosa è accaduto a Spock."

"Sappiamo tutti cosa è successo a Spock, ma tutte le cose che ora diamo per scontate lei non le comprende - ha aggiunto lo showrunner - Perciò si tufferà nella questione e vedrà cosa ne è stato di suo fratello. E questo avrà un impatto sulla sua storia in modo significativo. Ti ho appena detto più di quanto ho detto a nessun altro!"

La nuova stagione ha da poco fatto il suo debutto su CBS All Access. Per altre notizie, vi ricordiamo che Star Trek: Discovery è stata rinnovata per una quarta stagione.