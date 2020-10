Star Trek Discovery 3, la nuova stagione è certificata fresh su Rotten Tomatoes

Con 27 recensioni pubblicate oltreoceano e due episodi già all'attivo, la terza stagione della seguitissima Star Trek: Discovery di CBS All Access (in Italia su Netflix) si è guadagnata l'importante certificato fresh di Rotten Tomatoes con uno score review del 93%, totale critico decisamente elevato.

Si tratta inoltre dello score più alto finora per una delle stagioni di Discovery, considerando che la prima arrivò all'82% mentre la seconda scena all'81%. L'accoglienza è stata insomma calda e generalmente positiva, anche se bisognerà attendere altre recensioni complete per capire come andrà a posizionarsi nella scala qualitativa della serie.



Nei nuovi episodi riprenderemo le avventure dell'equipaggio della USS Discovery formato da un brillante team di attori: tra loro Sonequa Martin-Green (Comandante Michael Burnham); Doug Jones (Comandante Saru); Anthony Rapp (tenente comandante Paul Stamets); Mary Wiseman (Sylvia Tilly); Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber) e David Ajala (Cleveland "Booker" Booker).

La messa in onda della terza stagione arriva dopo un lungo periodo di incertezze dovute al COVID: lo showrunner Alex Kurtzman aveva precedentemente rivelato che, nonostante le riprese fossero terminate 10 giorni prima dell'inizio del lockdown, la post-produzione e i VFX avevano messo in seria difficoltà i tecnici, costretti a lavorare ognuno nella propria abitazione.

A svelare alcune delle sfide di Star Trek: Discovery è stato l'attore Anthony Rapp, mentre per saperne di più sul futuro della serie passate dagli ultimi commenti di Kurtzman su Star Trek: Discovery 4.