Star Trek: Discovery 3, parla la new entry Janet Kidder: 'Orgogliosa di farne parte'

Nell'episodio intitolato The Sanctuary della terza stagione di Star Trek: Discovery, il pubblico ha fatto conoscenza con un nuovo personaggio, Osyraa, leader della Catena Smeraldo, interpretata da Janet Kidder. L'attrice è stata recentemente intervistata da ComicBook.com, e ha raccontato le sue sensazioni e la sua esperienza sul set dello show.

Prima di entrare nel cast di Star Trek: Discovery, Janet Kidder non era esattamente un'appassionata del franchise. "Conoscevo il capitano Kirk e il dottor Spock" ha detto. "Ci sono quindi arrivata sentendomi praticamente una principiante in tutta questa faccenda. Ho avuto molto da imparare e ho avuto modo di incontrare delle persone meravigliose e conoscere un universo fantastico."

Quella in Star Trek non era la prima esperienza dell'attrice nella fantascienza, eppure, ha spiegato, "mi è sembrato tutto un altro livello. Forse tutti gli show di Star Trek ti fanno sentire così: è come se fossi parte di una immensa famiglia, un intero mondo. Tutti sono così accoglienti e solidali. Ti senti immediatamente parte di qualcosa di incredibilmente positivo."

Cosa può aspettarsi il pubblico da Osyraa nel resto della stagione? "Può semplicemente aspettarsi di rivederla ancora" ha continuato Janet Kidder. "Lei tornerà, sarà ancora in giro. Penso che sia un personaggio meraviglioso e spero solo che a tutti piaccia vederla quanto a me è piaciuto interpretarla."

Per altri approfondimenti su Star Trek: Discovery, rimandiamo alle prime immagini del nuovo episodio e alla nostra recensione dell'episodio 3x08.