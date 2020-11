Star Trek Discovery 3: il salto nel 32° secolo sarà permanente, conferma Doug Jones

I protagonisti di Star Trek: Discovery sono destinati a rimanere nel 32° secolo ancora per molto tempo. La conferma arriva dall'interprete di Saru Doug Jones, che ha parlato del futuro della serie nel corso di una recente intervista con Collider.

"Lo show è cambiato enormemente. Stiamo andando con coraggio dove nessuna serie di Star Trek è mai arrivata prima, ovvero un salto permanente nel futuro. di 930 anni. Quindi non solo un paio di anni. Siamo entrati in un'era completamente nuova con una nuova serie di regole, nuovi costumi, tutto nuovo" ha dichiarato l'attore, che nei giorni scorsi svelato alcuni dettagli sul film di Frankenstein mai realizzato da Guillermo Del Toro.

Jones ha poi spiegato come il salto temporale sta aiutando gli sceneggiatori: "Abbiamo iniziato aderendo al canone e assicurandoci che tutto ciò che stavamo facendo non influenzasse le stagioni successive e le trame già realizzate. Ora siamo arrivati al punto in cui gli scrittori hanno la libertà di creare tutto da zero. È eccitante ed esploreremo nuovi mondi e nuove creature, e ovviamente visiteremo le specie che ricordiamo con nostalgia in nuovi modi rispetto a quelli che conosciamo. È emozionante vedere come la galassia sia cambiata in quei 930 anni."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Trek: Discovery.ì 3x02.