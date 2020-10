Star Trek: Discovery 3, svelata la scena di apertura al New York Comic Con

Era stato annunciato qualche settimana fa un panel dedicato alla serie durante il New York Comic-Con, e nel corso dell'evento è stata mostrata la sequenza di apertura della terza stagione di Star Trek: Discovery. La serie torna su CBS All Access dal prossimo 15 ottobre, con 13 episodi che saranno pubblicati ogni giovedì.

La scena in questione mostra Sonequa Martin-Green nei panni del comandante Michael Burnham. Nella terza stagione di Star Trek: Discovery, l'equipaggio della USS Discovery si ritrova in un futuro molto diverso dalla realtà a cui è abituato, e in un momento segnato da dubbi e incertezze deve lavorare per ridare speranza alla Federazione.

Il debutto della nuova stagione della serie arriva dopo una lunga e complicata post-produzione, che ha risentito di tutti i disagi legati alla pandemia e al lockdown. "Da un lato siamo stati fortunati per aver terminato le riprese dieci giorni prima del blocco" ha dichiarato in un'intervista lo showrunner Alex Kurtzman. "In compenso la post-produzione ha subito dei rallentamenti. Il lockdown ha rallentato gli effetti visivi, ha rallentato il montaggio. Ovviamente è stata molto dura" ha continuato, parlando anche del lavoro relativo alla colonna sonora. "Dopo tutto quello che è successo, quando si tratta di registrare musica, non puoi avere tutti i musicisti di un'orchestra in una stanza, quindi ognuno ha registrato individualmente il suo strumento, e Jeff Russo, il nostro compositore, ha dovuto mixarli come se fossero tutti seduti insieme nella stessa stanza, quindi tutto ciò ha richiesto molto più tempo."

La produzione, in ogni caso, si è prontamente rimessa in marcia, dal momento che sono già iniziate le riprese della quarta stagione di Star Trek: Discovery.