Star Trek: Discovery 3 uscirà a breve, un indizio nel tweet della showrunner

La sceneggiatrice di Star Trek: Discovery , Michelle Paradise, pubblica un tweet in cui fa capire che la terza stagione è pronta e potrebbe uscire entro breve.

I fan di Star Trek avevano già avuto modo di esultare per le parole della protagonista Sonequa Martin-Green sull'uscita di Star Trek Discovery, che preannunciavano una data non troppo lontana per la terza stagione.

Un altro indizio ci arriva ora dalla showrunner Michelle Paradise, che tramite il proprio profilo twitter pubblica una foto che ritrae quelle che dovrebbero essere le ultime parole del copione: "Fine della terza stagione"

Michelle Paradise si è aggiunta al team capitanato dall'ideatore della serie Alex Kurtzman, che la descrive così:

"Michelle ci ha raggiunto a metà strada con la seconda stagione e ha dato nuova energia all'ambiente con la sua sconfinata conoscenza di Star Trek. La sua comprensione per i dettagli dei personaggi e della storia, il suo istinto e la sua attenzione sono già diventati indispensabili per il futuro di Star Trek, e la sua prospettiva innovativa ci permette sempre di guardare in avanti"

Sicuramente assisteremo alle nuove avventure nel 2020. Intanto gli appassionati saranno lieti di sapere che negli Stati Uniti un'unità della Space Force è stata nominata SPOCC in nome del celebre personaggio