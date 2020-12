Star Trek: Discovery 3x09 contiene un omaggio alla serie originale e The Next Generation

Intitolato "Terraferma (prima parte)", l'episodio 3x09 di Star Trek: Discovery ha portato con sé alcuni eventi inaspettati, tra cui un omaggio alla serie originale e a The Next Generation.

Durante la puntata, incentrata sulla grave condizione di salute in cui si trovae Philippa Georgiou, seguiamo quest'ultima e Michael Burnham mentre viaggiano verso le terre ghiacciate di Dannus V. Una volta arrivati sul pianeta, i due scoprono una porta dell'Universo dello Specchio che riporta Georgiou ad uno dei giorni più importanti della sua vita, quando era Imperatrice dell'Impero Terrestre. Qui Georgiou scopre che il tempo passato sulla Discovery l'ha cambiata, e decide di usare la sua conoscenza del passate per alterare una serie di eventi, risparmiando la vita di Michael alla fine dell'episodio.

Come molti di voi ricorderanno, l'idea di tornare indietro nel tempo per cambiare degli eventi della propria vita risale alla serie originale di Star Trek. Nell'episodio 28 della prima stagione, intitolato "Uccidere per amore" (in originale "The City on the Edge of Forever") e noto come uno dei migliori dell'intero franchise, Kirk, Spock e McCoy si ritrovano negli Stati Uniti degli anni '30 e lì salvano la vita ad una donna di nome Edith Keeler, un'infermiera di cui Kirk si innamora. La puntata in questione viene omaggiata proprio all'interno di "Terraferma (prima parte)", in cui vediamo il personaggio di Carl mentre legge lo Star Dispatch, lo stesso giornale apparso in "Uccidere per Amore".

Una cosa del genere accade anche nell'episodio "Una seconda opportunità" di The Next Generation (6x15), in cui Jean Luc-Picard può tornare indietro nel tempo per modificare la propria timeline. Picard viene inviato da Q ai suoi primi giorni alla Starfleet Academy per modificare un importante avvenimento, creando delle ramificazioni gigantesche all'interno della linea temporale.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Star Trek: Discovery 3x09.