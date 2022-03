Star Trek: Discovery 4, il regista su QUEL cameo nel finale: 'Non potevo crederci!'

L'inaspettato cameo nel finale di Star Trek: Discovery 4 ha fatto molto divertire il pubblico e ora sulla questione è intervenuto anche il regista Olatunde Osunsanmi spiegando le ragioni di un simile interprete così tanto fuori dagli schemi.

Nell'ultimo episodio della stagione 4 abbiamo infatti visto Stacey Abrams, un Ex Membro della Camera dei rappresentanti della Georgia, vestire i panni del Presidente della Terra Unita e, pare proprio che la politica americana sia una grandissima fan dal franchise di Star Trek, tanto da riuscire a convincere il regista a concederle una parte nel finale.

"Wilson Cruz ha una relazione con lei e ha chiesto alla showrunner Michelle Paradise e al produttore esecutivo Alex Kurtzman se sarebbero stati disposti a parlare con lei", ha spiegato Olatunde Osunsanmi. "Si è scoperto che è davvero una grande fa, ha citato parte dei dialoghi degli episodi. Hanno cercato di trovare una parte che potesse funzionare per lei e hanno finito per scegliere quella del Presidente della Terra".

Il regista ha poi aggiunto: "È venuta sul set e tutti sono impazziti, perché il 90% della troupe non sapeva che sarebbe venuta. Tutti erano li che pensavano: 'Cosa?! Stacey? Cosa sta succedendo?'. Devo dire che però è andata alla grande conosceva le sue battute, conosceva le intenzioni e le motivazioni dietro di esse, ha fatto tutto davvero bene. Per me insomma, è stato davvero strano dirigere Stacey Abrams, non potevo crederci. Ma devo dire che è stato davvero fantastico. È stato davvero speciale".

Intanto, il regista ha confermato l'inizio dei lavori per la stagione 5 di Star Trek: Discovery e chissà se Stacey Abrams tornerà ancora una volta nei panni del Presidente della Terra Unita. Voi che ne dite?