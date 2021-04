Star Trek: Discovery 4, riprese temporaneamente interrotte causa COVID-19

Le riprese della quarta stagione di Star Trek: Discovery attualmente in corso in Canada si sono interrotte, la decisione della produzione è arrivata dopo che un individuo della troupe di Discovery ha avuto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

Deadline riporta che il contatto è avvenuto lontano dal set dei Pinewood Studios di Discovery, ed è stato rilevato attraverso il sistema di tracciamento ampiamente utilizzato nella più grande città del Canada e altrove nella provincia dell'Ontario.



L'individuo della “Zona A” si trova ora in quarantena per 14 giorni, secondo i protocolli di sicurezza Covid, la Zona A si riferisce ai membri chiave del cast e della produzione. Importantissimo è il fatto che questa persona che lavora nella “Zona A” non è mai tornata sul set dopo che è avvenuto il contatto.

La serie guidata da Sonequa Martin-Green è stata interrotta per le prossime due settimane e i lavori riprenderanni il prossimo 6 maggio. Come la maggior parte degli altri show televisivi anche Star Trek ha dovuto premere il pulsante di pausa, ma questo presenta una serie completamente nuova di problemi per le loro attuali riprese, infatti la premiere della quarta stagione è ancora fissata entro la fine dell'anno.

La produzione dovrebbe terminare a Toronto a giugno se non ci saranno ulteriori interruzioni, intanto potete dare un'occhiata al teaser della quarta stagione di Star Trek: Discovery e alla complessa cronologia del franchise di Star Trek.