Star Trek Discovery 5, annunciata la data d'uscita italiana per la stagione finale!

Star Trek Discovery è giunto alla fine, con la quinta stagione che rappresenterà la conclusione della nuova serie dell'amato franchise di fantascienza, ma quando sarà possibile vedere gli episodi in Italia?

Oggi possiamo confermarvi ufficialmente che la piattaforma di streaming Paramount+ distribuirà Star Trek: Discovery 5 in esclusiva da giovedì 4 aprile in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera, Corea del Sud, America Latina, Germania, Francia, Australia e Austria: i primi due episodi della stagione finale, composta da un totale di 10 puntate, saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i nuovi episodi usciranno settimanalmente ogni giovedì.

Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un'epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo. Il cast della quinta stagione di Star Trek: Discovery comprende Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). Alex Kurtzman e Michelle Paradise sono co-showrunner.

Le stagioni dalla 1 alla 4 sono attualmente disponibili in streaming in esclusiva su Paramount+. In alternativa, su Pluto TV potete trovare la serie originale di Star Trek, in forma completamente gratuita.