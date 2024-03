Star Trek Discovery 5 promossa o bocciata? Cosa dicono le recensioni della stagione finale

Dopo l’annuncio della data d’uscita italiana di Star Trek: Discovery 5, ecco che arrivano le prime recensioni della nuova stagione della serie.

Samantha Coley di Collider assegna 8 su 10 alla nuova stagione di Star Trek Discovery: “Oltre a una storia avvincente in stile caccia al tesoro e ai suoi personaggi complessi, la stagione 5 di Discovery offre anche alcune incredibili sequenze d'azione e immagini davvero mozzafiato.” Aggiungendo che “Senza svelare nulla, la trama della stagione è legata a un mistero che unisce più parti del franchise in un modo che farà emozionare anche il fan più di nicchia di Star Trek. La quinta stagione sembra dirigersi verso un naturale momento di svolta per la serie - e se Starfleet Academy verrà confermata come spin-off di Discovery, dire addio a questo capitolo potrebbe diventare un po' più facile.”

Indiewire, con la firma di Christian Blauvelt, assegna un B- (usando la scala di valori americani): “Questa serie ha fatto il suo lavoro. Ora "Trek" si trova in una posizione molto migliore e più stabile, e solo l'instabilità della stessa Paramount potrebbe essere un fattore che influisce sul suo futuro. E "Discovery" può fare un meritato giro di boa prima della sua meritata dismissione.” Per Mark Donaldson di Screenrant la nuova stagione di Star Trek Discovery vale 3 stelle e mezzo su 5: “Nei momenti più frustranti, la quinta stagione di Star Trek: Discovery sembra il film di Star Trek più cinematografico ed emozionante, allungato fino al punto di rottura per 10 ore. Nei suoi momenti migliori, tuttavia, la serie ci ricorda come ha rivitalizzato Star Trek per l'era moderna. Discovery è una serie che ha molto cuore ed è la più straordinaria e cinematografica di tutte le serie Trek moderne.”

Qui potrete trovare il trailer ufficiale della quinta stagione di Star Trek: Discovery.