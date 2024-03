Star Trek Discovery 5, quando esce la nuova stagione su Paramount+?

Star Trek: Discovery sta per giungere ad un epilogo con la sua quinta ed ultima stagione, composta da 10 episodi. Ma quanto dovremo attendere per vederli finalmente sui nostri schermi?

Come già annunciato nel mese di febbraio, il 4 aprile 2024 è la data designata per il debutto su Paramount+ dei primi due episodi di Star Trek: Discovery 5. La programmazione procederà poi regolarmente con un episodio a settimana, ogni giovedì, fino al gran finale fissato per il 30 maggio 2024. Mentre è già possibile leggere le recensioni in anteprima a Star Trek: Discovery 5, dal canto nostro sappiamo già su cosa verterà l’intreccio della serie con protagonista Sonequa Martin-Green.

Secondo la sinossi ufficiale "in questa stagione il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery scoprono un mistero che li porterà in un’epica avventura attraverso la galassia, alla ricerca di un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ad essere impegnati in questa ricerca ci sono anche altri… nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per sé stessi e non si fermeranno davanti a nulla pur di ottenerlo".

Naturalmente, la conclusione di Star Trek: Discovery non mette un punto definitivo al franchise legato all’universo di Star Trek. Mentre le serie Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds sono ancora in corso, emergono grossi aggiornamenti su Star Trek: Starfleet Academy, la nuova serie live-action di prossima realizzazione. Infine, è noto che il film spin-off Star Trek: Section 31 con protagonista Michelle Yeoh è attualmente in fase di produzione.

Su True Detective - Stagione 1- 3 (9 DVD) è uno dei più venduti di oggi.