Star Trek: Discovery si aggiorna: ecco un nuovo sguardo alla USS Discovery-A

Arrivata nel 32° secolo dopo un salto temporale di oltre 900 anni, la USS Discovery ha ricevuto un importante aggiornamento dalla Flotta Stellare ed è stata ribattezzata come USS Discovery NCC-1031-A.

Nota più semplicemente come USS Discovery-A, la nuova versione della nave spaziale può essere osservata in tutto il suo splendore grazie ad un'immagine ufficiale pubblicata dall'account Instagram Star Trek: Discovery Logs, a cui potete dare un'occhiate in calce all'articolo.

La novità più importante riguarda la materia programmabile, ovvero la sostanza mutevole introdotta nella premiere della terza stagione che ora è presente sui pannelli di controllo dell'equipaggio e viene utilizzata per le navicelle esterne che vanno molto di moda nei design delle navi spaziali del 32° secolo. Gli aggiornamenti includono anche il sistema interno e i nuovi PADD olografici in dotazione ai membri dell'equipaggio, ai quali sono stati assegnati i nuovi distintivi della Flotta Stellare con il design del 32° secolo.

Che ve ne pare della nuova versione della nave? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Qui potete trovare le immagini ufficiali di Star Trek: Discovery 3x07, in arrivo su Netflix il 27 novembre. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Star Trek: Discovery 3x06.