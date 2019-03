Star Trek Discovery: Anson Mount e Rebecca Romijn non torneranno nella terza stagione

Sappiamo che CBS sta già lavorando alla terza stagione di Star Trek Discovery, ma a quanto pare i piani del network non prevedono le star Anson Mount e Rebecca Romijn.

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, i due attori abbandoneranno la serie televisiva distribuita da Netflix al termine della seconda stagione.

Le fonti del magazine hanno specificato Mount e Romijn, rispettivamente interpreti del capitano Christopher Pike della USS Enterprise e Number One, membro dell'equipaggio della celebre nave, sono stati ingaggiati con contratti della durata di un anno, che si esauriranno con la messa in onda dell'ultimo episodio di Star Trek Discovery 2.

Il piano originale degli showrunner prevedeva infatti che entrambi i personaggi servissero per sincronizzare Discovery con gli eventi della serie originale di Star Trek prima dell'inizio della già annunciata terza stagione dello show. Voci di corridoio suggeriscono anche di un alterco fra Mount e uno dei registi degli episodi di Discovery 2, che però non avrebbe nulla a che vedere con la partenza dei due attori dalla serie, già concordata in precedenza.

Vi ricordiamo che Star Trek Discovery è attualmente disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Netflix. Inoltre, CBS All Access sta anche lavorando allo spin-off Star Trek Picard, che vanterà la presenza del celeberrimo Sir Patrick Stewart.