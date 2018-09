Star Trek Discovery: arriva in rete il trailer ufficiale del corto intitolato Runaway

Come già annunciato nei mesi scorsi, l'universo di Star Trek Discovery sarà ampliato da quattro mini episodi noti come Short Treks, i quali fungeranno da antipasto per l'attesissima seconda stagione dello show targato CBS. In data odierna è stato diffuso il trailer ufficiale del primo, intitolato Runaway.

Il video pone i riflettori sul personaggio di Ensign Tilly (Mary Wiseman) pronta ad incontrare un visitatore inaspettato bisognoso di aiuto. L'episodio, della durata di 15 minuti circa, sarà diretto da Maja Vrvilo e scritto da Alex Kurtzman, co-creatore e scrittore della serie principale. Arriverà in esclusiva il 4 ottobre sulla piattaforma di streaming All Access.

Il secondo episodio si chiamerà "Calypso" (8 novembre) e vedrà protagonista un personaggio inedito, Craft (Aldis Hodge), che si sveglia nell'infermeria di una nave abbandonata, con un'interfaccia di computer come unica compagna. Il terzo, "The Brighest Star" (6 dicembre), seguirà Saru (Doug Jones) prima del suo reclutamento nella Flotta Stellare, mentre il quarto e ultimo episodio, "The Escape Artist", vedrà Henry Mudd (Rainn Wilson) a bordo di una nave ostile.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di Star Trek Discovery arriverà a gennaio e segnerà il debutto di Ethan Peck nei panni di un giovane Spock. Il nuovo arco narrativo, composto da 13 episodi, riprenderà la storia dal sorprendente finale della prima stagione che ha visto l'equipaggio entrate in contatto con l'iconica USS Enterprise. In Italia lo show sarà distribuito su Netflix.