Star Trek: Discovery, in arrivo la colonna sonora della seconda stagione

Fan di Star Trek: Discovery, pronti a segnare la data sul calendario: il 19 luglio sarà disponibile per l'acquisto la colonna sonora della seconda stagione dello show.

L'annuncio arriva dall'etichetta Lakeshore Records, divisione della Lakeshore Entertainment.

Il compositore delle musiche è lo stesso della prima stagione della serie, Jeff Russo, ma mentre per la stagione precedente la colonna sonora è stata divisa in due parti, richiedendo dunque due dischi (poi raccolti anche in un'unico box-set per la sua versione in vinile), questa volta vi sarà un solo disco che conterrà tutte e 39 le tracce, di cui vi forniamo l'elenco come riportato anche nell'articolo fonte.

The Final Frontier Christopher Pike Lost Communication What’s Wrong All Of Them I’m Coming Back Flashback Stuck The Cathedral He’ll Never Know Me The Sphere Quarantined Shields Questions Prey The Hull Airlock Airiam in Space Fiercely Loyal Song of Remembrance On Site Two Minutes Big Picture Gone What Do They Call You Pillar of the Past Failure Essential Personnel Goodbyes Pike On The Bridge Ready Time Traveler Change Goodbye, Pike Spock’s Personal Log Star Trek Discovery End Credits (Versione del Finale di Stagione) Many Mudds (Precedentemente inedita) Star Trek Short Treks End Credits (Lounge Version) Star Trek Short Treks Main Title (Disco Version)

Le ultime tre tracce provengono da Star Trek: Short Treks, dei brevi episodi autoconclusivi rilasciati in attesa della seconda stagione della serie.

La terza stagione di Star Trek: Discovery è attualmente in fase di riprese, mentre è stato da poco diffuso il trailer di Star Trek: Picard lo spin-off con protagonista Sir Patrick Stewart.