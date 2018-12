Star Trek Discovery: l'avventura ha inizio nel nuovo trailer della seconda stagione

Per ingannare la grande attesa dei fan, CBS All Access ha diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione di Star Trek Discovery, il cui debutto è fissato per il 17 gennaio 2019. In Italia e in altri paesi lo show sarà distribuito ancora una volta da Netflix, che ha coperto l'intero budget dei costi produttivi.

Tra i grandi protagonisti del nuovo arco narrativo figurano Anson Mount nei panni del capitano Christopher Pike e Ethan Peck in quelli del mitico Spock nei suoi anni formativi. Sarà molto curioso vedere in che modo la sua interpretazione si distinguerà da quella leggendaria del compianto Leonard Nimoy nella serie originale e dalla recente di Zachary Quinto nel reboot cinematografico diretto da J.J. Abrams.

Come dichiarato in passato dallo showrunner Alex Kurtzman, i fan dell'iconico vulcaniano potranno attendersi una storia inedita che andrà ad esplorare il rapporto con sua sorella e la presa di coscienza della sua identità.

Ampio spazio verrà dato anche ai personaggi femminili, come dimostrato dall'ingaggio di Rebecca Romjin nei panni di Number One, interpretata nella serie originale da Majel Barret-Roddeberry, moglie del creatore di Star Trek, Gene Roddeberry.

La seconda stagione di Star Trek Discovery, che potrebbe essere composta da un episodio in più rispetto allo standard, riprenderà le vicende esattamente dal sorprendente finale della prima che ha visto l'equipaggio della Discovery incrociarsi con quello della storica USS Enterprise.