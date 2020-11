Star Trek: Discovery, Burnham e Adira arrivano su Trill nelle immagini dell'episodio 3x04

La terza stagione di Star Trek: Discovery si prepara a tornare con il quarto episodio in arrivo su Netflix, a cui possiamo dare una prima occhiata grazie alle immagini ufficiali pubblicate da CBS All Access (via Comicbook.com).

Dopo essersi riunito sotto il comando di un nuovo capitano, l'equipaggio della U.S.S. Discovery è ora a caccia dei resti della Flotta Stellare e della Federazione. La loro unica pista è la new entry Adira, che in questo episodio ricoprirà un ruolo fondamentale.

Le foto, che vi riportiamo in calce, offrono un nuovo sguardo Burnham (Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones), Georgiou (Michelle Yeoh), Stamets (Anthony Rapp), Culber (Wilson Cruz), Aidra (Blu del Barrio) e altri membri dell'equipaggio.

Questa la sinossi ufficiale della puntata: "Burnham e Adira visitano il pianeta Trill nella speranza di svelare i segreti intrappolati nella mente di Adira. Tornati a bordo della U.S.S. Discovery, gli sforzi di Saru per riunire l'equipaggio prendono una svolta sorprendente". Intitolato "Forget Me Not', l'episodio è scritto da Alan McElroy, Chris Silvestri e Anthony Maranville, mentre la regia è firmata da Hanelle Culpepper.

La puntata debutterà su Netflix il prossimo 6 novembre. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione di Star Trek: Discovery 3x03. Per altre notizie, il membro del cast Doug Jones ha parlato dell'impatto del salto temporale.