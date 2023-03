Star Trek Discovery cancellato: la Stagione 5 sarà anche l'ultima

Nelle ultime ore è arrivata la conferma che Star Trek: Discovery si concluderà al termine della messa in onda della quinta stagione, che sarà quindi anche l'ultima per lo show che ha fatto il suo esordio nel 2017. Gli showrunner Alex Kurtzman e Michelle Paradise hanno condiviso un messaggio d'addio e annunciato la data d'uscita dei nuovi episodi.

"Come fan di Star Trek da sempre, è stato un immenso onore e privilegio contribuire a portare Star Trek: Discovery nel mondo. L'universo Trek significa moltissimo per molti - compresi noi - e non potremmo essere più orgogliosi di tutto ciò che Discovery ha significato per la sua eredità, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione. Se anche una sola persona vede se stessa, o le possibilità per il suo futuro, in un modo nuovo grazie a Discovery, allora pensiamo di aver reso Gene Roddenberry molto orgoglioso", hanno scritto i due sceneggiatori in un messaggio congiunto pubblicato sui social.

La storia continuerà con la U.S.S. Discovery alla ricerca di un antico potere nascosto da secoli, ma non saranno gli unici a cercarlo. Star Trek Discovery non sarà la fine del franchise, perché è stato anche il punto di partenza per Star Trek: Strange New Worlds, che ha esplorato le storie della U.S.S. Enterprise sotto il comando di Christopher Pike, interpretato da Anson Mount. Quindi, il franchise continuerà, ma quello che ha dato il via a questa nuova generazione purtroppo volgerà al termine.

Insieme al poster della quinta e ultima stagione, Paramount+ ha svelato anche la data d'uscita degli ultimi episodi, indicando per il momento un generico 2024.

Inoltre, Paramount+ saluterà anche Star Trek: Picard che si concluderà al termine della sua terza stagione. Quest'ultima è contraddistinta dal ritorno del cast di The Next Generation che chiuderà il cerchio sugli eventi.

Parlando invece degli adattamenti cinematografici, Chris Pine ha parlato di Star Trek 4 e di come il franchise sembri in qualche modo maledetto.