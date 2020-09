Star Trek Discovery: CBS annuncia un panel sulla serie durante il New York Comic-Con

Dopo il trailer di Star Trek Discovery, sono in arrivo diverse novità per tutti gli appassionati della serie di fantascienza: CBS ha infatti annunciato che durante il New York City Comic-Con sarà presente un panel dedicato allo show.

A causa della pandemia di Coronavirus, l'evento si terrà online, nonostante questo, sono numerosi gli appassionati dell'universo nato da un'idea di Gene Roddenberry ad aspettare con ansia questa nuova edizione del celebre Comic-Con. Non resta quindi che aspettare il prossimo 8 ottobre, giornata che darà il via all'evento, che si concluderà tre giorni dopo, l'undici ottobre. In particolare, durante il giorno di apertura, saranno presenti vari attori di Discovery e di Star Trek: Lower Decks, in particolare: Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman e Wilson Cruz, insieme a loro interverranno anche tre new entry, ci riferiamo a David Ajala, Blu del Barrio e Ian Alexander.

A parlare delle prossime puntate inedite troveremo anche gli showrunner e produttori esecutivi Alex Kurtzman e Michelle Paradise. Siamo sicuri che nel corso del panel scopriremo qualcosa in più sull'attesa terza stagione della serie disponibile nel catalogo di Netflix. Ricordiamo che i nuovi episodi saranno disponibili a partire dal prossimo 15 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista ad Antony Rapp di Star Trek Discovery.