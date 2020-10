Star Trek: Discovery, CBS pubblica le prime foto della nuova stagione

Da giovedì 15 ottobre l'equipaggio della USS Discovery riprende il suo viaggio nel 32° secolo, in una galassia molto diversa da quella di centinaia di anni prima. È da qui, infatti, che prende le mosse la terza stagione di Star Trek: Discovery. Nel corso del recente New York Comic Con CBS ha mostrato la scena d'apertura del primo episodio.

Nella giornata di mercoledì sono state diffuse anche alcune foto relative alla premiere della terza stagione di Star Trek: Discovery, intitolata That Hope Is You, Part I. Le immagini, che si possono vedere nella nostra gallery, sono incentrate soprattutto su Sonequa Martin-Green, che interpreta il comandante Michael Burnham, e David Ajala, nel ruolo di Cleveland "Book" Booker.

I nuovi episodi di Star Trek: Discovery saranno pubblicati a cadenza settimanale, ogni giovedì su CBS All Access.

La sinossi ufficiale del primo episodio recita: "Arrivando 930 anni nel futuro, Burnham naviga in una galassia che non riconosce più mentre cerca il resto dell'equipaggio della USS Discovery". That Hope Is You, Part 1, è scritto da Michelle Paradise, Jenny Lumet e Alex Kurtzman, e diretto da Olatunde Osunsanmi.

Fanno parte del cast della terza stagione, oltre a Sonequa Martin-Green e David Ajala, anche Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman e Wilson Cruz.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer e al poster della terza stagione di Star Trek: Discovery.