Star Trek Discovery, cos'è successo dietro le quinte del finale? Parla la protagonista

L'ultima stagione di Star Trek: Discovery sta arrivando e gli spettatori potranno presto vedere il finale di Michael Burnham e del resto dell'equipaggio della Discovery. Fortunatamente, la cancellazione della serie da parte di Paramount+ ha dato l'opportunità di filmare un finale, ma farlo è stato più complicato di quanto i lettori possano pensare.

Intervistata da Cinemablend, la protagonista della serie Sonequa Martin-Green, che era presente allo SCAD TV Fest, ha condiviso alcuni dettagli sulle scene finali aggiuntive di Star Trek: Discovery che il cast e la troupe sono tornati a girare. Quando le è stato chiesto se si fossero presentate delle difficoltà nel mettere insieme la parte finale, l'attrice ha confermato che ci sono stati alcuni "colpi di fortuna" che avrebbero potuto impedirlo, dicendo:

"Oh sì, in effetti ci sono state! Questa è una buona domanda. Ci sono state delle difficoltà. C'è stato qualche rischio perché, oltre al tempo limitato per scriverlo, avevamo anche un tempo molto limitato per girarlo. Decisamente poco tempo per girarlo. Quindi sì, tutto è stato incerto. Era tutto un 'Oh, cavolo, deve funzionare perché è la nostra unica opportunità'. Così abbiamo fatto ore di lavoro pazzesche per essere sicuri di ottenere un risultato soddisfacente, perché c'era quella sensazione in cui pensavamo 'se non lo otteniamo ora, non lo otterremo mai'. Ma fortunatamente tutto ha funzionato e abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo".

In effetti c'è stato un periodo turbolento in cui le riprese di queste scene conclusive di Star Trek: Discovery potevano anche non realizzarsi per motivi legati al dietro le quinte. Allo stesso tempo, non è del tutto sorprendente, vista l'inaspettata decisione della cancellazione che ha portato altre star di Star Trek come Jonathan Frakes a esprimere sinceramente il proprio disaccordo. Fortunatamente, tutto si è allineato per il cast e la troupe per produrre un finale che ha dato a star come Doug Jones una chiusura.

Successivamente, a Sonequa Martin-Green è stato chiesto se vedesse questo come un vero finale per Star Trek Discovery, soprattutto alla luce della storia raccontata nelle cinque stagioni dello show:

"Sì, adesso lo percepisco in quel modo, ma devo ringraziare gli sceneggiatori per quello che hanno creato. Perché avevano un numero molto limitato di pagine e un tempo molto limitato per creare i copioni per questo ultimo sforzo. Dovevano concludere tutto così [schiocca le dita]. Ma credo che abbiano fatto centro. Davvero. E ora sembra proprio un finale di serie, perché abbiamo vissuto quell'esperienza".

L'ultima avventura di Star Trek Discovery arriverà il 4 aprile su Paramount+.