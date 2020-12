Star Trek Discovery, David Cronenberg: 'Non ho capito niente ma sono un fan'

Nel corso di una recente intervista promozionale David Cronenberg, leggendario regista di Cosmpolis e Crash, ha dichiarato che il suo personaggio Kovich tornerà anche nella quarta stagione di Star Trek Discovery.

Quando Kovich è apparso per la prima volta nell'episodio della terza stagione "Die Trying", molti hanno pensato che il ruolo del regista sarebbe stato solo quello di un cameo. Questa teoria è stata smentita quando Kovich si è presentato di nuovo nell'episodio "Terra Firma, Parte 1", e ora sembra che il coinvolgimento di Cronenberg con la serie CBS All Access non finirà qui.

Come parte di un'intervista con Variety, Cronenberg ha confermato che Kovich sarà in Star Trek Discovery anche nella prossima stagione:

"Sono certamente un fan dell'originale Star Trek, e quindi questa è stata la mia principale credenziale per entrare nello show", ha detto Cronenberg. "Ho guardato anche un altro paio di show tv, e anche tutti i film di JJ Abrams, ma inizialmente non seguivo Discovery. E ovviamente, in ogni caso, è un universo piuttosto complesso con molti personaggi e tante realtà parallele, a quanto pare. Quindi non posso dire di aver capito ogni cosa della serie. Mi sto concentrando, come un buon attore dovrebbe sempre fare, principalmente sul mio personaggio perché non ho ancora capito tutto."

Sul suo ritorno ha dichiarato:

"Sono a buon mercato e sono disponibile. Vivo a Toronto, e la serie è girata a Toronto. Penso che questa sia la mia qualifica principale. Ho ricevuto una nota che mi diceva che il produttore Alex Kurtzman voleva farmi avere un ruolo, e ne sono stato assolutamente felice. Chi non lo sarebbe, specialmente da fan originale di Star Trek - ma anche come canadese. William Shatner, uno degli attori principali dello show originale, era un canadese molto noto. Averlo in una serie TV americana di successo è stato piuttosto elettrizzante per la nazione. Quindi penso di aver un po' chiuso il cerchio".

