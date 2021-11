Star Trek: Discovery, David Cronenberg sull'esperienza di attore: 'Ho meno responsabilità'

Nella stagione 3 di Star Trek: Disxcovery abbiamo visto David Cronenberg, regista di film come eXistenZ e Videodrome, nelle vesti di attore, nel ruolo dell'agente Kovich, che rivedremo anche nella quarta stagione. Intervistato dalla rivista Explorer, Cronenberg ha parlato dei vantaggi dell'essere dall'altro lato della macchina da presa.

"Mi piace il fatto di non avere la responsabilità dell'intero film sulle spalle" ha raccontato scherzosamente David Cronenberg. "Recitare ti riporta all'innocenza dell'infanzia. I bambini iniziano a recitare quasi da subito, fin da neonati. Amano interpretare altri personaggi: c'è qualcosa di molto infantile, primitivo, adorabile nel diventare un'altra persona, assumere una diversa postura del corpo o un accento diverso. È una cosa innata, penso, una cosa molto umana, un modo per sperimentare come sarebbe essere qualcun altro. Penso che sia ciò che ci permette di essere le creature sociali che siamo."

Abbiamo visto nelle scorse settimane il trailer di Star Trek Discovery 4, e si è molto parlato dell'esplorazione spaziale di William Shatner. David Cronenberg ha ricordato nella sua intervista anche le conversazioni da vecchi fan con Alex Kurtzman, produttore di Star Trek: Discovery. "Negli anni '60 guardavo la serie ogni settimana. Ero un fan nel senso che ero fanatico e fuori di testa? No, ma ero abbastanza appassionato da guardarlo ogni volta, godermelo e parlarne."

Dirigere un episodio di Star Trek, in ogni caso, non è tra le sue ambizioni. "È una modalità di lavoro completamente diversa, perché sono già stabilite così tante cose. Vieni per dirigere il tuo episodio, il casting è stato fatto, il tono della sceneggiatura è stato deciso. E non stai lì per mesi e mesi di lavoro in computer grafica e post-produzione, inclusi i dialoghi."