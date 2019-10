Star Trek Discovery: diamo uno sguardo alle prime immagini della terza stagione

Star Trek Discovery è tra i protagonisti del Comic Con di New York e durante il panel dedicato all'universo di Star Trek sono state pubblicate anche le prime immagini della terza stagione, in cui la serie si spingerà in nuovi territori ed esplorerà il destino della Federazione.

Dalla sinossi ufficiale, sappiamo che "dopo il salto nel finale della seconda stagione, ritroveremo l'equipaggio della U.S.S. Discovery uscire dal wormhole per giungere in un futuro sconosciuto, lontani dalla casa che conoscevano un tempo. In un tempo pieno di incertezza, l'equipaggio (con l'aiuto di alcuni nuovi amici) dovrà combattere per recuperare un futuro di speranza".



Nelle foto possiamo vedere David Ajala e Sonequa Martin-Green, rispettivamente nei panni di Book e Burnham nel corso di un'esplorazione; l'equipaggio della U.S.S. Discovery, in questo caso Stamets (Anthony Rapp), Georgiou (Michelle Yeoh), Tilly (Mary Wiseman) e Burnham; quest'ultima è protagonista anche di un'immagine che la vede all'interno di una grotta; infine, abbiamo Georgiu che si confronta con Saru (Doug Jones). Trovate tutto in calce all'articolo.



Discovery ha vinto il suo primo Emmy nel corso della premiazione dei Creative Arts e la terza stagione debutterà nel 2020 su CBS All Access. In Italia, le prime due stagioni sono state pubblicate da Netflix, che ha rispettato la cadenza settimanale dello show, proponendo gli episodi, con doppiaggio italiano, il giorno dopo la messa in onda statunitense. Probabilmente avverrà lo stesso anche con la nuova stagione.