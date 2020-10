Star Trek Discovery, Doug Jones parla del rapporto di Saru con il resto dell'equipaggio

Abbiamo visto le prime immagini del terzo episodio di Star Trek Discovery, in attesa di scoprire come continueranno le vicende di Michael Burnham e del resto dell'equipaggio della U.S.S Discovery vi segnaliamo questa interessante intervista a Doug Jones.

L'attore interprete di Saru ha risposto alle domande dei giornalisti di ComicBook.com, in particolare riguardo il suo rapporto con Tilly e i cambiamenti avvenuti dopo il viaggio nel tempo, che li ha portati 932 anni nel futuro. Ecco la risposta di Doug Jones: "Dopo il salto in avanti tutti nella U.S.S. Discovery abbiamo perso qualcuno, che siano amici, la famiglia, il proprio mondo e tutto quello che si conosceva. Non abbiamo nessun altro se non noi stessi, quindi siamo diventati in fretta una famiglia. E fra di loro Saru pensa che Tilly sia come sua figlia e credo che lei lo veda come un padre, penso si considerino in questo modo. Quindi per la discussione che ho avuto con lei mi sono ispirato a quelle che avevo con mio padre quando per esempio non volevo giocare a basket".

Continua poi: "Mentre camminavamo mi metteva una mano sulla spalla e mi diceva puoi farcela, è lo stesso discorso che ho fatto a Tilly, le ho detto puoi farcela, e te l'ho chiesto perché sei l'unica che riesce a fare un'ottima prima impressione". Per concludere vi segnaliamo la nostra recensione della seconda puntata di Star Trek DIscovery.