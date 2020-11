Star Trek Discovery: Due nuovi pianeti si uniscono alla Federazione

L'ultima puntata della serie di Netflix ha mostrato ai numerosi fan del franchise il futuro della Federazione in Star Trek Discovery. Inoltre negli episodi sono stati anche rivelati i nomi di due nuovi pianeti che si sono uniti alla repubblica federale.

In "Provarci fino alla morte" abbiamo fatto la conoscenza del nuovo Ammiraglio della Flotta Stellare, si tratta di Charles Vance, interpretato da Oded Fehr. Tra le varie notizie che gli sono state fornite dall'ufficiale, i protagonisti della serie hanno anche scoperto quali sono alcuni pianeti che si sono uniti alla Federazione, luoghi legati a due dei personaggi principali: stiamo parlando di Kaminar, corpo celeste patria dei Kelpien come Saru, e di Barzan II. In particolare l'Ammiraglio Vance ha assicurato Saru del futuro dei suoi compatrioti, che sono riusciti ad avere un notevole sviluppo dopo il suo viaggio nel tempo, entrando a far parte della Federazione, anche se in questo momento i collegamenti con il pianeta sono molto rari, a causa dei problemi di approvvigionamento delle navi della Flotta Stellare.

Per scoprire altri dettagli su queste vicende, dovremo aspettare il prossimo 20 novembre, giornata in cui sarà aggiunta al catalogo di Netflix la sesta puntata della serie, intitolata "Scavengers". Infine ecco un divertente easter egg presente nelle puntate di Star Trek Discovery e ispirato alla serie Voyager.