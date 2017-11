Star Trek: Discovery, ecco quando potremo tornare a visitare strani nuovi mondi!

La serie Star Trek: Discovery , nel nostro paese è trasmessa dalla piattaforma streaming, che detiene i diritti dell'opera a livello internazionale. L'ultima puntata della prima parte della prima stagione andrà in onda questa Domenica su

CBS All Access ha annunciato quando andrà in onda il primo dei restanti 6 episodi della prima stagione di Star Trek: Discovery. La serie farà il suo (già largamente anticipato) ritorno sugli schermi della CBS Domenica 7 Gennaio, alle ore 20:30.

La seconda parte della prima stagione comincerà con il decimo episodio intitolato "Despite Yourself", per concludersi Domenica 11 Febbraio. Di seguito potete leggere la breve descrizione di questo già atteso secondo capitolo:

"Nel capitolo 2, mentre si trova in territorio sconosciuto, l'equipaggio della USS Discovery si vedrà costretto a compiere sfrozi creativi per poter sopravvivere contro forze inaudite e poter così tornare a casa."

Star Trek: Discovery è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout, Living Dead Guy Productions e Roddenberry Entertainment con Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Heather Kadin, Gretchen J. Berg, Aaron Harberts, Akiva Goldsman, Rod Roddenberry e Trevor Roth come produttori esecutivi.